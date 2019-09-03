Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediyeleri ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Kocasinan ilçesinin kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan bir bölge olduğunu ve bu konuya ciddi manada emek verdiklerini, kentsel dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yunus Emre Mahallesinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdikleri aktaran Çolakbayrakdar, "Uğurevler, Seyrani, Ziya Gökalp'ın bir kısmı ve Yenidoğan Mahallesini de içerisine alan mahallelerin tamamı imarsız yapılaşmanın yoğunlukta olduğu bölgelerdi. Buralarda yaptığımız dönüşümle birlikte Bekir Yıldız Bulvarının 750 metrelik eksik kalan kısmı da kamu bütçesinden bir kuruş çıkmadan dönüşümle çözümlenmdi ve kullanılır vaziyette." ifadelerini kullandı.

Bölgelerin ihtiyacı olan okul, sosyal tesis, pazar yerleri ve yaşam alanlarının inşasının dönüşümle birlikte gerçekleştirildiğine dikkat çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Ciddi manada ehemmiyet verdiğimiz Yunus Emre Mahallesi anlaşma sağlamak için üç buçuk yıl uğraştığımız en önemli yerlerin başında gelmektedir. Vatandaşlarla tek tek görüşerek, burada dönüşüm projemizi hayata geçirdik. Bütün gayretimiz, bölgedeki çocukların daha güzel çevrede yaşaması içindir. Bunları yaparken de kentsel dönüşüm kanunu çıkartarak, bizlerin işlerini kolaylaştıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Çıkarılmış olan kanunla birlikte daha hızlı bir şekilde dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz."