Kocasinan'da tüm okullar temizlenip, dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan'da tüm okullar temizlenip, dezenfekte edildi - Son Dakika

Kocasinan'da tüm okullar temizlenip, dezenfekte edildi

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi'ne bağlı 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi', öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki tüm okulları dezenfekte etti.

Kocasinan'da tüm okullar temizlenip, dezenfekte edildi, System.String[]

Kocasinan Belediyesi'ne bağlı 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi', öğrencilerin daha temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki tüm okulları dezenfekte etti. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri de okullarda kar temizliği çalışması yaparak, öğrenciler için daha güvenli bir ortam hazırladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, uygulama sayesinde okullarda virüse bağlı hastalıkların ortaya çıkmasının önüne geçtiklerini söyledi.


"Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha sağlıklı ortamlar oluşturarak, yarınlara hazırlıyoruz." diyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak toplumun her kesimine hizmet götürdüklerine dikkati çekerek; "4 yıl önce hayata geçirdiğimiz 'Okul Temizlik Hijyen Ekibi Projesi'yle, okullarda fiziki temizliğin yanında hijyenik temizliğini de yaparak, dezenfekte ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı U.L.V. ilaçlama sistemini kullanarak okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplayan bu çalışmamız, çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamaktadır. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir ortamda eğitim görebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da bu gayretimizi artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, "Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.


Kocasinan sınırları içerisinde bulunan toplam 82 ilköğretim okulunda; lavabo ve tuvaletler gibi sıhhi mekanların temizliğini titiz bir şekilde yapan ekipler, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı U.L.V. ilaçlama sistemiyle dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Temizlik çalışmasıyla özellikle zararlı mikroorganizmaların ve salgın hastalıkların yayılmasını önleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eğitim-öğretim yılının 2. döneminde öğrencilere daha sağlıklı bir ortam hazırlamış oldu. Ayrıca okullara ulaşımın sağlandığı cadde ve sokaklar ile okul bahçelerini temizleyen Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de, don olaylarının önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı'nın gözyaşlarından etkilendi, kumbarasındaki paraları depremzedelere bağışladı
Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 20:19:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasinan'da tüm okullar temizlenip, dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]