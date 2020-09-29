Kocasinan Belediyesine TKB'den ödül - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen 2019 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda tarihi ve kültürel mirası korunması konusunda proje ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, törende Güneşli Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 asırlık tarihi Jandarma Konağı, Gevhernesibe Mahallesi'ndeki 200 yıllık tarihi Çandır Cami ve Erkilet Mahallesi'nde bulunan 8 asırlık Hıdırellez Köşkü'nde yapılan çalışmalara proje ödülü verildi.

Tarihi yapılara sahip çıkarak geleceğe aktardıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çandır Cami, Jandarma Konağı ve Hıdırellez Köşkü'ndeki projelerimiz, yerel yönetimlere örnek gösterildi ve çalışmalarımız ödüle layık görülmesi bizleri onurlandırdı. Tarihi ve kültürel miras çalışmalarımızla ilçemizin önemli eserlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Özellikle 200 yılı aşkın bir süredir vatandaşlarımızın ibadet ettiği, günümüze kadar ayakta kalmış tarihi Çandır Cami'nin iç ve dış kısımları orijinaline uygun olarak yenilendi ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ayrıca Güneşli Mahallemizde bulunan jandarma konağının restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak yapımı 1241-1242'lı yıllara ait olan Hızır İlyas Köşkü diye bilinen tarihi mekanı restore ediyoruz. Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Aynı zamanda astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz."