Kocasinan Kaymakamı Karameşe'den ASKON'a ziyaret - Son Dakika

Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Kayseri Şubesini (ASKON) ziyaret etti.

ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, ziyarette Karameşe ile şehir ekonomisi ve ticareti hakkında bilgi paylaşımında bulunduklarını belirtti.

Karameşe'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Özcan, "Kayseri, Kültepe, Erciyes ve şelaleleriyle gezilmeye değer bir kent. Sadece gezilecek yerleri değil kültürel iç dinamikleri de çok kuvvetli bir yerdeyiz." ifadesini kullandı.

Kaymakam Karameşe ise Kültepe'nin ticaretin sıfır noktası olduğunu aktardı.



Kültepe'nin ilklerin adı olduğunu anlatan Karameşe, şunları kaydetti:



"Kültepe'de çıkan yangınlar nedeniyle göç eden halk, bizler için değerli binlerce kültürel miras bırakmış. 1948'de başlatılan sistemli kazılarda bugüne kadar 23 bin 500 çivi yazılı kil tablet bulunmuş ve bu özel koleksiyonun 2014'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiş. O dönemde para eden her şey kayıt altına alınmış. Bu nedenle günlük hayata, sosyal hayata ilişkin de veriler elde etmek mümkün. 'Tarih belgeyle yapılır' der tarihçiler. Bu düsturdan yola çıkacak olursak. Anadolu tarihi Kültepe ile başlar demek yanlış olmaz. Biz de bu nedenle üçüncüsünü düzenleyeceğimiz programımıza 'Anadolu'nun imzası' sloganı ile çıkacağız."