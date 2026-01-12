Kocasinan Şimşekspor\'un İlk Yarısı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, 13 hafta süren ligin ilk yarısında 20 puan topladı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor; 13 hafta süren ilk yarıyı 20 puanla noktaladı. 6 galibiyet 2 beraberlik alıp 5 kez yenilen sarı siyahlı ekip, puan tablosunda 7. sırada yer aldı. Sezonun ilk bölümünde istikrarlı bir performans sergileyen Kayseri temsilcisi, topladığı puanlarla orta sıralarda yer alarak ikinci yarı için umut verdi.

Kocasinan Şimşekspor; ilk yarıda aldığı sonuçlarla ligde tutunma ve üst sıralara tırmanma hedefini canlı tutarken, teknik heyet ve yönetim ikinci yarıda daha iyi bir grafik yakalamayı amaçlıyor. - KAYSERİ