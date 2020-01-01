Kol protezini alamayan vatandaşın yüzünü KDK güldürdü - Son Dakika

Kocaeli'de kol protezlerini değiştirmek isteyen ve SSK'nın karşılamadığı 8 bin lirayı karşılaması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuran ancak hastane istenen resmi belgeyi göndermediği için sonuç alamayan engelli vatandaşın yüzü Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) sayesinde güldü.



Kocaeli'de her iki kolu da yüzde 61 engelli olan vatandaş, protezlerini değiştirmek istedi. SSK tarafından 20 bin liralık protez kolun 12 bin lirası karşılandı, kalan 8 bin lira için engelli birey Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurdu. Vakıf, gerekli olan 8 bin lirayı karşılamak için vatandaştan hastaneden "protez kullanabilir raporu" almasını istedi. Hastaneye rapor almak için giden engelliye hastane yönetimi, "Vakıf rapor için yazılı istekte bulunsun" denildi. Vakıf yönetimiyle tekrar irtibata geçen vatandaş, gerekli belgeler için hastane ve vakıftan olumlu sonuç alamayınca konuyu KDK'ya taşıdı. Vatandaşın şikayet başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu konuyu incelemeye aldı. Öncelikle gönderme kararı verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, protez için gerekli olan ücretin ancak hastaneden alınacak bir malzeme raporuyla ödenebileceğini beyan etti. KDK uzmanları, idarenin cevabı üzerine Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinden başvurucunun protez kol için alması gereken malzeme raporunun düzenlenerek bir kopyasının vatandaşa, bir kopyasının da KDK'ya iletilmesini talep etti. KDK'nın talebi üzerine hastane malzeme raporunu düzenleyerek, hem KDK'ya hem de vatandaşa iletti. Böylece engelli vatandaşın protez kol için gerekli maddi yardımı almasının önünde hiçbir engel kalmadı. İdare ile vatandaş arasında dostane çözüm kararı veren Ombudsmanlığı arayan engelli vatandaş, sorunun çözüldüğünü ifade ederek teşekkür etti ve bu olumlu gelişmeyi yazıyla da KDK'ya bildirdi. - ANKARA