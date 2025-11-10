Yoğun bakımda korkunç olay! Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü - Son Dakika
Yoğun bakımda korkunç olay! Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü

Yoğun bakımda korkunç olay! Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü
10.11.2025 18:51
Köln'de alkol bağımlılığı tedavisi gören 32 yaşındaki bir hasta, yoğun bakımda yatan 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını sökerek ölümüne neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Köln şehrindeki bir hastanenin yoğun bakım servisinde korkunç bir cinayet yaşandı.

75 YAŞINDAKİ HASTANIN SOLUNUM CİHAZINI SÖKTÜ

Köln Savcılığı ve polis tarafından yapılan açıklamada, Köln'deki bir hastanede alkol bağımlılığı tedavisi gören 32 yaşındaki bir hastanın, yoğun bakım odasında birlikte kaldığı 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını söktüğü ifade edildi. Olayı fark eden hastanenin güvenlik görevlileri, 32 yaşındaki hastayı gözaltına aldı. 75 yaşındaki hasta ise sağlık personelinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Almanya'da yoğun bakımda cinayet: Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Köln polisi, geçtiğimiz cumartesi gecesi yaşanan olayın ardından cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Savcılık kararıyla 32 yaşındaki şüpheli, ilk aşamada uyuşturucu tedavisi görenlerin bulunduğu bir hastaneye sevk edildi.

"SORUMLULUK BİLİNCİ" ŞÜPHELİ

Savcılığa göre, şüphelinin isnat edilen suçu alkol bağımlılığı nedeniyle sorumluluk bilincinin azaldığı bir dönemde işlemiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Alkol Bağımlılığı, 3-sayfa, Cinayet, Almanya, Köln, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yoğun bakımda korkunç olay! Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü - Son Dakika

SON DAKİKA: Yoğun bakımda korkunç olay! Aynı odada kaldığı hastanın solunum cihazını söktü - Son Dakika
