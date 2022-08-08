Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığına seçilen Gustavo Petro yemin etti - Son Dakika
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Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığına seçilen Gustavo Petro yemin etti

08.08.2022 03:32
Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığına seçilen Gustavo Petro yemin etti

Kolombiya'da 19 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimini kazanan solcu Gustavo Petro, yeni cumhurbaşkanı olarak halkın önünde yemin etti.

Kolombiya'da 19 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimini kazanan solcu Gustavo Petro, yeni cumhurbaşkanı olarak halkın önünde yemin etti.

Petro, tarihi Bolivar Meydanı'nda düzenlenen ve 100 bin kişinin katıldığı törende, Cumhuriyet Kongresi Başkanı Roy Barreras tarafından başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı görevini Ivan Duque'den devraldı.

Yeminin ardından katılımcılara seslenen Petro, silahlı gruplara silah bırakma çağrısında bulunarak, "Kolombiya'da barışın mümkün olması için diyalog, birbirimizi anlamamız, ortak yollar bulmamız ve değişiklikler inşa etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Petro, silah bırakılması karşılığında gerekli yasal koşulların sağlanacağını belirterek, "Kolombiya'nın her köşesine barış ve sükuneti getirmek için yorulmadan çalışacağız. Bu, barış hükümetidir ve bu şekilde hatırlanacak. Ülkenin tüm bölgelerinde sosyal diyalog hakim olacaktır." dedi.

"Yolsuzlukla kararlı ve etkin şekilde mücadele edilecek"

Görevi süresince en öncelikli konularından birinin yolsuzluğa sıfır tolerans olacağını vurgulayan Petro, "Çalınanları kurtaracağız, bir daha yapılmaması için caydırıcı uygulamaları devreye alacağız. Yolsuzlukla kararlı ve etkin şekilde mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Petro, hiç kimsenin kanundan ve yasalardan üstün olmadığını kaydederek, törene katılan destekçilerine ve davetlilere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Petro'nun yemin törenine İspanya Kralı 6. Felipe, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro olmak üzere birçok ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.

Petro'nun, yemin töreninin ardından yeni kabinesini belirlemek amacıyla devlet başkanlığı sarayı Casa de Nario'ya geçeceği bildirildi.

Gustavo Petro kimdir ?

Kolombiya'nın kuzeyindeki Cordoba yönetim bölgesine bağlı Cienaga de Oro kasabasında 19 Nisan 1960'da doğan Petro, Javeriana Üniversitesi'nde ekonomi, Louvain Katolik Üniversitesi'nde çevre ve nüfus gelişimi, Salamanca Üniversitesi'nde ise işletme yönetiminde uzmanlık eğitimi aldı.

Eski solcu militan Petro, henüz 17 yaşındayken, 1970'lerde kurulan "şehir gerillası hareketi" olarak bilinen 19 Nisan hareketine ya da daha bilinen adıyla M-19'a katıldı.

Özellikle 1980-1985 yılları arasında oldukça faal olan örgütün ülke içerisinde yaptığı kanlı eylemler nedeniyle Petro, bazı kesimlerce tehlikeli olarak yorumlanıyor.

Hükümetle 1990'da anlaşarak silah bırakan M-19'un eski üyelerinden olan Petro, ilk kez 1991'de Meclise girdi ve 2012-2015 arasında Bogota Belediye Başkanlığı yaptı.

Petro, 2006'da senatör olduğu Kolombiya'da, 2010 ve 2018'de girdiği cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında başarılı olamadı.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığına seçilen Gustavo Petro yemin etti - Son Dakika
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