Kolombiya'da kürtaj yanlıları ile kürtaj karşıtlarının protestosu - Son Dakika

Kolombiya'da kürtaj yanlıları ile kürtaj karşıtlarının protestosu
19.11.2021 11:52
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karşıt grupların mahkeme önünde toplanması Müzik eşliğinde atılan sloganlar Grupların kendilerine ayrılan bölümde yaptıkları etkinlikler Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Alfonso Reyes Echandia Adalet Sarayı'nda devam eden kürtaj duruşması sırasında dışarıda toplanan kürtaj...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Karşıt grupların mahkeme önünde toplanması
Müzik eşliğinde atılan sloganlar
Grupların kendilerine ayrılan bölümde yaptıkları etkinlikler Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Alfonso Reyes Echandia Adalet Sarayı'nda devam eden kürtaj duruşması sırasında dışarıda toplanan kürtaj yanlısı ve karşıtı iki grup, mahkeme binası önünde gösteri düzenledi. Gösterici gruplar, kendilerine ayrılan bölümde slogan attı. Bazı göstericilerin müzik eşliğinde dans ettikleri görülürken bazılarının dua edip tespih çekmesi dikkatlerden kaçmadı.
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