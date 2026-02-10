Kolombiya'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu - Son Dakika
Kolombiya'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Toprak Kaymalarına Neden Oldu

10.02.2026 11:26
Kolombiya'nın kuzeyinde şiddetli yağışlar sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 120 bin insan etkilendi.

Kolombiya'nın kuzeyini vuran şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde etkili olan ve mevsim normallerinin üzerine çıkan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Cordoba, La Guajira, Sucre, Magdalena, Choco ve Antioquia bölgelerinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 120 binden fazla kişi afetlerden etkilendi.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) Direktörü Carlos Alberto Carrillo, yaptığı açıklamada, bu düzeyde felaketin yılın bu zamanında daha önce görülmediğini belirterek, Cordoba bölgesindeki yağışların yüzde 1600 oranında arttığını kaydetti.

Bölgenin genellikle en kurak dönemi olan şubatta bu denli yağış seviyelerinin daha önce kaydedilmediğini aktaran Carrillo, şu anda 40 binden fazla hektar alanın sulara gömüldüğünü belirtti.

Cordoba Valisi Erasmo Zuleta, bölgenin yüzde 80'inin sular altında kaldığını, birçok yerleşim yerinde su seviyelerinin çatılara kadar ulaştığını ve ulaşımın tamamen kesildiğini ifade etti.

La Guajira ve Magdalena bölgelerinde 12 saati aşan aralıksız yağış, derelerin taşmasına yol açtı.

Afetzedeler geçici barınaklara tahliye edilirken, kötü hijyen koşulları nedeniyle solunum yolu enfeksiyonları ve grip benzeri semptomlarda artış olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

