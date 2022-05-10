Kolombiya'da suç örgütü elebaşı Otoniel'in ABD'ye iadesi çatışmalara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da suç örgütü elebaşı Otoniel'in ABD'ye iadesi çatışmalara yol açtı

10.05.2022 01:26
Kolombiya'da suç örgütü elebaşı Otoniel'in ABD'ye iadesi çatışmalara yol açtı

Kolombiya'nın en büyük suç örgütlerinden Clan del Golfo'nun başındaki "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'nın ABD'ye iade edilmesi nedeniyle çıkan çatışmalarda 6 kişi öldü.

Kolombiya'nın en büyük suç örgütlerinden Clan del Golfo'nun başındaki "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'nın ABD'ye iade edilmesi nedeniyle çıkan çatışmalarda 6 kişi öldü.

Clan del Golfo adlı suç örgütü üyeleri, Otoniel'in ABD'ye iadesine misilleme olarak ülke genelinde "silahlı grev" adını verdikleri saldırılar düzenledi.

Saldırıların ilk 3 gününde 180'ni aşkın aracın ateşe verildiği ülkede, çıkan çatışmalarda biri polis, biri asker 6 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin Clan del Golfo'ya yönelik operasyonlarında ise biri örgüt elebaşı olmak üzere 92 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 12 silah, 481 mermi, 6 el bombası, 23 cep telefonu ile bir miktar paraya el konuldu.

Kolombiya'nın Antioquia, Cordoba, Sucre, Bolivar ve Choca yönetim bölgelerinde, çok sayıda ihbarın geldiği ve çatışmaların buralarda yoğunlaştığı bilgisi paylaşıldı.

Otoniel'in ABD'ye iadesi

Başkent Bogota'daki Dijin Hapishanesi'nden alınan Otoniel, Catam Askeri Havaalanı'ndan N110CP numaralı bombardıman uçağıyla 5 Mayıs'ta New York'a bağlı Brooklyn'deki federal bir hapishaneye gönderilmişti.

Kolombiya'da onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanan suç örgütü Clan del Golfo'nun elebaşı Otoniel'in ABD'de, bu ülkeye uyuşturucu sevkiyatı yapmaktan yargılanacağı bildirilmişti.

Otoniel'in yakalanması

Otoniel, 23 Ekim 2021'de, ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 22 helikopter, 650 polis ve ordu mensubunun katıldığı "Osiris" adı verilen operasyonda yakalanmıştı.

Devlet Başkanı Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu.

Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.

YORUMLAR
500
Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı Resesyon: Dünya ekonomisi enflasyondan kurtulmaya çalışırken daralmaya mı sürükleniyor? Resesyon: Dünya ekonomisi enflasyondan kurtulmaya çalışırken daralmaya mı sürükleniyor?

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Kolombiya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da suç örgütü elebaşı Otoniel'in ABD'ye iadesi çatışmalara yol açtı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Kiracı ile ev sahibinin fatura kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri hapiste
00:54 İngiliz uyruklu kadın azmettirdi, Iraklı kiralık katil Türk vatandaşını boğarak öldürdü!
00:43 MetroPoll Araştırma vatandaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusunu sordu! AK Partili ve CHP'li seçmenin cevabı ortak!
00:26 TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak!
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu! 0,89 ve 0,99 faizle kredi verilecek
00:08 Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 01:35:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya'da suç örgütü elebaşı Otoniel'in ABD'ye iadesi çatışmalara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement