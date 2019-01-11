Kolombiya'daki Venezuelalı Muhalifler Eylem Yaptı
1 saat önce
Kolombiya'da bir grup Venezuelalı muhalif, yemin ederek 2025 yılına kadar sürecek devlet başkanlığı görevine başlayan Nicolas Maduro'yu protesto etti.
Kolombiya
'da bir grup Venezuelalı muhalif, yemin ederek 2025 yılına kadar sürecek devlet başkanlığı görevine başlayan Nicolas Maduro
'yu protesto etti.
Başkent Bogota'da Venezuela Konsolosluğunun bulunduğu caddede, ülkelerinin bayrağının yanı sıra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı döviz ve pankartlar taşıyan 150 kadar Venezuelalı eylem yaptı.
Konsolosluk önünde Maduro ve hükümeti aleyhine sloganlar da atan grubun gösterisi sırasında Kolombiya polisi bölgede güvenlik önlemi aldı.
AA muhabirine konuşan 61 yaşındaki Venezuelalı kadın eylemci Merlin
Marquez, iki yıldır Kolombiya'da kızının yanında yaşadığını, ailesinin ise birçok ülkeye dağıldığını söyledi. Maduro'yu eleştiren Marquez, "Venezuela'nın mevcut siyasi krizden barışçıl yöntemlerle çıkamayacağını" öne sürdü.
Başka bir gösterici Davis Israel Correa ise Maduro'nun yüzde 68'le kazandığı seçimlerin hileli olduğunu iddia etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:03 Kaynak: AA
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