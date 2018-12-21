Son Dakika Haberleri: Kolombiyalı Dansçılarla İlgili Müjdeli Haberi Ünlü Sanatçı Verdi

Kolombiyalı Dansçılarla İlgili Müjdeli Haberi Ünlü Sanatçı Verdi

6 saat önce

ÜNLÜ sanatçı Haluk Levent, paraları olmadığı için ülkelerine dönüş bileti alamayan ve kalacak bir yerleri de olmaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na sığınmak zorunda kalan Kolombiyalı dansçılarla ilgili harekete geçti.

Kolombiyalı Dansçılarla İlgili Müjdeli Haberi Ünlü Sanatçı Verdi, System.String[]
ÜNLÜ sanatçı Haluk Levent, paraları olmadığı için ülkelerine dönüş bileti alamayan ve kalacak bir yerleri de olmaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na sığınmak zorunda kalan Kolombiyalı dansçılarla ilgili harekete geçti. 12 gündür dış hatlar terminalinde yaşayan dansçıları bu akşam ziyaret eden Haluk Levent, uçak biletlerinin ayarlandığını ve 2 güne Kolombiya'ya uçacakları müjdesini kendilerine iletti. Ünlü sanatçı, dansçılarla çekildiği bir fotoğrafı da Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı. 

Bazı işadamı dostlarının yardımları ve THY'nin de bilet fiyatlarında indirim olarak elinden geleni yaptığını aktaran Haluk Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

 "Kolombiyalı dansçılar artık gülüyorlar. Birkaç işadamı dostum el ele verdi. THY elinden ne geliyorsa indirim olarak yaptı. Emniyet her türlü misafirperverlik yaptı. (THY Basın Müşaviri Yahya Üstün) çok çabaladı. ve 2 güne ülkelerine dönüyorlar. İstanbul AHBAP'larına da teşekkürler."

HAVALİMANINDA 12 GÜN

Otellerde dans gösterileri yaparak para kazanmak üzere Temmuz ayında Antalya'ya gelen Kolombiyalı bir dans grubunun üyeleri, 12 gündür Atatürk Havalimanı'nda yaşadığı ve ülkelerine dönmek için kişi başı 7 bin lirayı bulan uçak biletlerini alacak paraları olmadığı içinde terminalde mahsur kaldıkları ortaya çıkmıştı.  

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 11:53 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Haluk Levent, Güncel
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