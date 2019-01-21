Son Dakika Haberleri: Komandodan Çetin Kış Koşullarında Operasyon

Komandodan Çetin Kış Koşullarında Operasyon

1 saat önce

Şırnak'ta, komandolar 2 bin 920 rakımlı Cudi Dağı'nda zorlu şartlarda PKK'lı teröristlerin kullandığı mağara, barınak ve sığınaklara girdi.

Komandodan Çetin Kış Koşullarında Operasyon, System.String[]
Şırnak'ta, komandolar 2 bin 920 rakımlı Cudi Dağı'nda zorlu şartlarda PKK'lı teröristlerin kullandığı mağara, barınak ve sığınaklara girdi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Görümlü ve Milli Jandarma Komando Taburu, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesine yönelik "Şehit Güvenlik Korucusu Halil Yelboğa" operasyonu gerçekleştirdi.

Sıfırın altında 20 derecede, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı alanda, 3 gün süren operasyona katılan 2 bin asker, teröristlerin geçiş noktaları ve barınma yerlerinin tespit edildiği 30 kilometrelik alanı taradı.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen 3 mağara, 2 barınma alanı ve sığınakta 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 kilogram amonyum nitrat, 2 ruhsatsız av tüfeği ve kablo ile yaşam malzemesi bulundu.


Sığınak ve barınaklar, kullanılmaz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:46 Kaynak: AA

Cudi, Şırnak, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özcan Deniz'in Eski Aşkı Buse Narcı'nın Saçları Döküldü Güvenlik Güçlerine Teslim Olan PKK'lıdan Çarpıcı İtiraf: Örgüte HDP Aracılığıyla Katıldım

Son Dakika! MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da Kredi Kartı Borçlarını Yapılandıracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 18:05:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Komandodan Çetin Kış Koşullarında Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]