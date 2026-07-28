Komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye talebine mahkemeden ret - Son Dakika
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Komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye talebine mahkemeden ret

Komedyen Deniz Göktaş\'ın tahliye talebine mahkemeden ret
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Komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna avukatları tarafından yapılan itiraz, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yönelik avukatları tarafından yapılan itiraz reddedildi. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, "suçun vasıf ve mahiyeti ile kararın usul ve yasaya uygun olduğu" gerekçesiyle itirazın kabul edilmemesine karar verdi.

AVUKATLARI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Yaklaşık 24 gündür Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Göktaş'ın avukatları, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği aracılığıyla tutuklama kararına itiraz ederek tahliye talebinde bulundu.

İtiraz dilekçesinde, Göktaş'ın soruşturmayı öğrenir öğrenmez yurt dışındaki tatilini yarıda keserek kendi isteğiyle Türkiye'ye döndüğü belirtilirken, hakkında somut bir tutuklama nedeninin ortaya konulamadığı ve kaçma şüphesinin bulunmadığı savunuldu.

Avukatlar ayrıca tutuklama kararında yer alan "eylemin toplumda oluşturduğu olumsuz tepki ve duygular" gerekçesinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nda karşılığı bulunmadığını, kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve sosyal medyadaki tepkilerin etkisiyle verildiğini ileri sürdü.

"SUÇ VASFI DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI

Dilekçede, soruşturmanın ilk aşamada TCK'nin 216/3. maddesi kapsamında yürütüldüğü, daha sonra ise tutuklama kararı verilebilmesi amacıyla suç vasfının TCK 216/1'de düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçuna dönüştürüldüğü iddia edildi.

Avukatlar, Yargıtay içtihatlarına göre "diktatör" ifadesinin tek başına "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturmadığını, gösteride kullanılan ifadelerin kara mizah ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Yaklaşık üç yıldır 198 kez sahnelenen gösterinin kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturmadığı da dilekçede yer aldı.

Savunmada ayrıca Göktaş'ın gözaltına alınırken ters kelepçe takılması ve soruşturmayla ilgisi bulunmadığı belirtilen saç ile tırnak örneklerinin alınması eleştirilerek tutuklama kararının kaldırılması ya da adli kontrol uygulanarak tahliyesi talep edildi.

MAHKEMEDEN RET KARARI

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, avukatların itiraz dilekçesini değerlendirerek başvuruyu reddetti.

Mahkeme kararında, "Kararın usul ve yasaya uygun olması, kararda değişiklik yapılmasını gerektirir bir neden görülmemesi ve mevcut delil durumu dikkate alındığında itirazın reddine" ifadelerine yer verildi. Böylece Deniz Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Komedyen Deniz Göktaş hakkında, bir gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Göktaş, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesi, Tutuklama, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Komedyen Komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye talebine mahkemeden ret - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan1421 Hakan1421:
    hani bu icerde rahattı, moreli süperdi 0 1 Yanıtla
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