Komşu belediyelerden ortak "Bayram Temizliği"

İSTANBUL - Gaziosmapaşa ve Eyüpsultan belediyesi ekipleri ilçelerin ortak noktasında buluşarak bando takımı eşliğinde bayram temizliği yaptı.

Yeni tip korona virüs(kovid-19) önlemleri kapsamında yeni yayınlanan genelge ile 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bunun üzerine 70 gündür aralıksız olarak hijyen ve temizlik üzerine çalışan komşu Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa belediyeleri, temizlik ekipleri bu gün ortak bir noktada buluşup sokaklarda birlikte bayram temizliği yaptı. Dezenfekte işlemi yapan temizlik görevlilerine ise bando takımı müzikle eşlik etti.Bando takımını ise halk balkonlardan büyük bir zevkle izledi, temizlik görevlileri de bando eşliğinde dans etti. Sokakların temizlendiği o anlar ise havadan görüntülendi.

"Bu günlerde geçer önemli olan kalıcı olmasın"

Sokak sakinlerinden olan Hüseyin Çırpıcı: "Çok güzel bir şey. Güzel bir kaynaşma iki kardeş ilçenin birbirleriyle kaynaşması çok takdir ettim. Bu bazı kişilere ders olsun. Devletin kurallarına uyacağız. Bu günlerde geçer önemli olan kalıcı olmasın" dedi.

70 gündür aralıksız olarak hijyen ve temizlik için görev yapan Emin Kurt: "Severek, eğlenerek yaptık Eyüpsultan Belediyesinde çalışıyorum. Allah Deniz Başkanımızdan razı olsun güzel bir etkinlik yapıldı. Hem halk için hem bizler için iyi bir şey oldu. Hem de bayram temizliği olmuş oldu. Virüs başladığından beri işi zaten sıkı tutuyor. Allah'a çok şükür Türkiye genelinde 4. Belediye seçildik. Bundan da gurur duyuyoruz. Özverili ve severek çalışıyoruz. Ben Edirneliyim zaten kanım kaynıyor müzik duyduğum zaman ben duramıyorum yerimde" diye konuştu.