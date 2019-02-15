Son Dakika Haberleri: Komşu Buluşması Bayındır Parkı'nda

Komşu Buluşması Bayındır Parkı'nda

55 dakika önce

Muratpaşa Belediyesi'nin Komşu Buluşmaları Ege türkülerinin güçlü sesi Tolga Çandar konseriyle Bayındır Park'ta gerçekleşecek.

Komşu Buluşması Bayındır Parkı'nda, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi'nin Komşu Buluşmaları Ege türkülerinin güçlü sesi Tolga Çandar konseriyle Bayındır Park'ta gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin "Muratpaşa'da kimseye gurbetlik yok" sloganıyla Şubat ayı boyunca her cumartesi farklı bir mahallede gerçekleştirilecek Komşu Buluşması'nda bu hafta adres Bayındır ve Soğuksu Mahalleleri. Her iki mahallesinin de sınırını oluşturan Bayındır Park'ta saat 15.00'de başlayacak Komşu Buluşmasında Tolga Çandar sahne alacak. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Komşu Buluşmalarının Ege ve Trakya gününde mahalle sakinlerine pazı kavurması ve höşmerim ikram edecek.

Komşu Buluşmalarının Antalya'nın barış, dostluk ve kardeşlik ikliminin parçası olan kültürlerin, yörelerin festivali olduğunu belirten Başkan Uysal, Muratpaşa Kent Meydanı'nda Hamsi Festivali'yle başlayan etkinliklerini geçen hafta Konuksever Mahallesi'nde İç Anadolu günüyle devam ettiğini söyledi. Bu hafta ise Ege ve Trakya günüyle Bayandır - Soğuksu Mahallelerinde olacaklarını belirten Başkan Uysal, "Tüm Egeli ve Trakyalı Antalyalıları, tüm Antalyalı Egeli ve Trakyalıları Komşu Buluşmamıza bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:53 Kaynak: İHA

Tolga Çandar, Ege, Muratpaşa, Bayındır, Güncel
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