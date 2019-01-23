Komşu Kavgasında Bıçaklandı
50 dakika önce
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, tartıştığı komşusu Soner T. (34)tarafından bıçaklanan Mehmet Mercan (42), ağır yaralandı.
DENİZLİ'nin Buldan
ilçesinde, tartıştığı komşusu Soner T. (34)tarafından bıçaklanan Mehmet Mercan
(42), ağır yaralandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Yeni Mahalle
'de meydana geldi. Bir sitedeki aynı apartmanda komşu olan dokuma atölyesi sahibi Mehmet Mercan ile Soner T. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sitenin bahçesinde iki komşu arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında Soner T., yanındaki bıçakla Mehmet Mercan'ı karnından 2 kez yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve ambulans gönderildi. Ağır yaralanan Mercan, ambulansla, Buldan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
tarafından yakalanan Soner T.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:11 Kaynak: DHA
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