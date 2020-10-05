Komşuların bıçaklı kavgası: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Aydın Mahallesi 4334 Sokak'ta meydana geldi. Komşular arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Fuat Ş. (49) göğsünden, Doğucan Y. (22) ise sırtından bıçaklanarak yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fuat Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, kavgaya karışan Ş.B. (37) ve İ.B.'yi (36) gözaltına aldı.