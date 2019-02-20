Son Dakika Haberleri: Komşusunun İç Çamaşırlarını Çaldı, "Aşk Kurbanı Oldum" Dedi

Komşusunun İç Çamaşırlarını Çaldı, "Aşk Kurbanı Oldum" Dedi

7 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde komşusuna ait iç çamaşırları çalan ve cinsel içerikli mektuplar yazan Mehmet Kurum adlı vatandaş, 'cinsel taciz' iddiası ile yargılanıyor.

Komşusunun İç Çamaşırlarını Çaldı,
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa İlçesi'nde komşusuna ait iç çamaşırları çalan ve cinsel içerikli mektuplar yazan Mehmet Kurum adlı vatandaş, 'cinsel taciz' iddiası ile yargılanıyor.

İddiaya göre Kurum, 14 Şubat sevgililer gününde komşusu olan kadının avluda asılı 3 iç çamaşırını çaldı. 18 Şubat'ta da aynı kadına 'cinsel içerikli' mektuplar yazarak, camdan odasının içerisine atan adam, ismi açıklanmayan mağdur kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Polis, Kurum'un üzerinde 3 iç çamaşırı buldu. Kurum'un iç çamaşırlarından birini giydiği, ikisini de kazağının içerisinde sakladığı belirlendi.

'AŞK KURBANI OLDUM'

Zanlı, Gazimağusa'da Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme zanlı Kurum'un tutuklu şekilde yargılanmasına karar verdi. Mahkemede söz alan Kurum da, "Çok pişmanım. Özür dilerim. Aşk kurbanı oldum, kötü niyetim yoktu" dedi. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:11 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Gazimağusa, Dünya
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