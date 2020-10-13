'Kömür ücreti' cinayetinin sanığına müebbet istemi - Son Dakika

ZONGULDAK Kozlu'da, sattığı kömürün parasını vermediğini iddia ettiği İYİ Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Alagözoğulları'nı (56) parti binasında boğazını keserek, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sabahattin Kardaş hakkında savcı mütalaasını mahkemeye sundu. Kardaş'ın ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay, geçen yıl 3 Haziran günü, İYİ Parti Kozlu İlçe Başkanlığı'nda meydana geldi. Sabahattin Kardaş, iddiaya göre, kömür ücreti nedeniyle tartıştığı İYİ Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Alagözoğulları'nın bulunduğu başkanlık binasına gitti. Parasını isteyen Sabahattin Kardaş ile Metin Alagözoğulları arasında tartışma çıktı. Kardaş, yanında getirdiği bıçakla Alagözoğulları'nı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Alagözoğulları, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Kardaş ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sabahattin Kardaş hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanık Sabahattin Kardaş'ın tutuklu yargılandığı davanın duruşmasına, avukatı ve Metin Alagözoğulları'nın yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan Kardaş, böyle bir olay yaşandığı için pişman olduğunu dile getirerek, "Keşke yaşanmasaydı" dedi.Cumhuriyet savcısı da mahkemeye sunduğu mütalaasında Sabahattin Kardaş'ın, olay yerine 32 santimetrelik bıçakla gittiğini; bıçağın üstte taşınamayacak kadar büyük olmasının, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini gösterdiğini ve öldürme amaçlı gidilerek eylemin gerçekleştirildiği kanaatine varıldığı gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı avukatların savunma yapması için duruşmayı erteledi.