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Komutanlar Zerzevan Kalesi'nde - Son Dakika

Komutanlar Zerzevan Kalesi'nde

16.12.2021 19:17
Komutanlar Zerzevan Kalesi'nde

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi komutanlar tarafından ziyaret edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi komutanlar tarafından ziyaret edildi.

Askeri birlikleri ziyaret etmek amacıyla bölgeye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin beraberinde 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Çınar İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Soner Bozan ile birlikte 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi ile Mithras Tapınağı'nı ziyaret etti.

Orgeneral Çetin ve komutanlar, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık kalede yapılan kazı çalışmaları hakkında kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(Muhsin Taş/İHA)

Komutanlar Zerzevan Kalesi'nde

Zerzevan Kalesi, Diyarbakır, Çınar, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Komutanlar Zerzevan Kalesi'nde - Son Dakika


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