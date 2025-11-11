Konak'ta Atatürk Anma Konseri: 'Sonsuz İz' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Konak'ta Atatürk Anma Konseri: 'Sonsuz İz' Etkinliği Düzenlendi

11.11.2025 10:11
Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Atatürk'ün 87. yılı anma etkinlikleri kapsamında 'Sonsuz İz' adlı konserle Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Şef Bahar Almaç yönetimindeki koro, Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirerek katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

(İZMİR)- Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yılı anma etkinlikleri kapsamında sahneye çıktı. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sonsuz İz" adlı konserde Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendiren Şef Bahar Almaç yönetimindeki koro dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı anma etkinlikleri kapsamında Konaklılara unutulmaz bir konser verdi. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen "Sonsuz İz" adlı konserde, Atatürk'ün sevdiği şarkıları Şef Bahar Almaç yönetiminde seslendiren koro üyeleri, "Fikrimin İnce Gülü", "Manastırın Ortasında", "Kırmızı Gülün Alı Var" ve "Hoş Gelişler Ola" gibi 15 eserle Konaklılara duygu dolu anlar yaşattı. Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP Konak İlçe Yöneticileri, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar konseri ilgiyle izledi.

"Onu unutmak mümkün değil"

Büyük Önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin sonsuza kadar yaşayacağını vurgulayan Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, "Okuduğu kitaplarla önce bilgi sonra fikir sahibi olan, Rumeli'nin yetiştirdiği büyük devlet adamı, büyük asker Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bu akşam ne desek eksik kalır. Onu unutmak mümkün değil. O her zaman bizim aklımızda, fikrimizde ve düşüncemizde. Bu akşam şefimiz Bahar Almaç, ses ve saz üstatlarımızın sunumuyla çok güzel bir konserde Büyük Önder'i yad ettik. Kendisini şükran ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güzelyalı, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak'ta Atatürk Anma Konseri: 'Sonsuz İz' Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

