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KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Muhalefet kimlikleri aşan bir siyaset izlerse oyu yüzde 60'ları bulabilir - Son Dakika

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Muhalefet kimlikleri aşan bir siyaset izlerse oyu yüzde 60'ları bulabilir

28.12.2021 09:25

KONDA Genel Müdürü Ağırdır, 2023 seçimlerine doğru son düzlüğe girildiğini, iktidarın hedeflerinde karşı diye gördükleri insanları kazanmak gibi derdi olmadığını söyledi. Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarından çıkarak ortak bir yol belirlemesi gerektiğini ve kimlikleri aşan bir siyaset izlemesi gerektiğini belirten Ağırdır, "O zaman göreceğiz ki oyu yüzde 20'ler, 40'lar değil belki yüzde 60'ları da bulacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ihtiyacının özgürlüklerden yana bir iktidar olduğunu dile getiren KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, şu anda muhalefette kimliklere mahkum bir fotoğraf olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Bunu bozan bir siyaset üretmek lazım. Bunu bozan siyaset ancak bütün kimliklerin bir arada olacağı ortak yaşama dair bir iddiayı inşa etmek gerekiyor. Temel hata var olan fotoğrafın kalıcı ve değiştirilemez olduğunu kabullenmek ve oyunu buradan kurmak. Ama bunun değiştirilmesi gerektiği üzerine bir siyaset inşa etseler görecekler ki birden bire 20'ler 40'lar değil 60'lara ulaşacaklar. Çünkü Türkiye toplumu bugünkü kimliklere sıkışmışlığı ve kutuplaşmayı sürdürmek istemiyor kaldı ki kurulu nizamla da bir derdi var.

"İKTİDAR SEÇİM KARARI ALIRSA HDP KAPATILABİLİR"

İktidarın, ekonomik-siyasi baskılar ve kısıtlarla seçime gitmek isteyebileceğini ifade eden Ağırdır, böyle bir durumda HDP'nin de kapatılabileceğini söyledi. 7 Haziran - 1 Kasım sürecinde yaşanan olaylar sonrası seçmenin iktidara meylettiğini hatırlatan Ağırdır, son bir ayda yaşanan ekonomik sorunların ve iktidarın söylemlerinin yine seçmenin tercihlerini bükmeye yönelik bir çaba olarak okunabileceğini anlattı.

"SEÇİM KISA BİR SÜREDE ÖNÜMÜZE DÜŞEBİLİR"

Ağırdır, iktidarın ekonomi üzerinden bir 'bekâ' problemi söylemi üretebileceğini ifade ederek, "Böyle bir durumda normalde 2022 sonbaharda olur dediğim seçim daha da kısa bir sürede önümüze düşebilir" dedi.

Millet İttifak'ında yaşanan adaylık tartışmalarına da değinen Ağırdır, her partinin ayrı slogan ve kampanyalar yürüterek toplumu daha iyi bir hayatın mümkün olduğuna ikna etmeye çalıştığını belirten Ağırdır, CHP'nin aday belirleme gücünü eline geçirmiş olmasının yetersiz kalacağını dile getirdi.

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Muhalefet kimlikleri aşan bir siyaset izlerse oyu yüzde 60'ları bulabilir
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır.

"YENİ BİR VİTESE, YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLMESİ LAZIM"

Ağırdır, "Seçime doğru artık son düzlüğe girdik. En azından söylem olarak seçimden sonraki inşa süreci, toplumsal psikolojiyi onarmak, devletin bürokratik mekanizmalarını yerli yerine oturtmak için bile 6 ay, 1 yıla ihtiyaç var. En azından bunun gerekliliğini topluma anlatmak için bile bir ortak stratejiye dönmek gerekir. Dolayısıyla sadece adayı ben belirlerim gücünü ele geçirmeyi yeterli görüyorsa CHP yanılıyorlar. Adayı belirleme yetkisi kadar kayıpta da sorumluluğu olacak. Dolayısıyla yeni bir vitese yeni bir aşamaya geçilmesi lazım" dedi.

"BİR GRUP CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I İDOL GÖRÜYOR"

Erdoğan'ın kendi seçmeninin 3'te 1'ini kaybettiğini söyleyen ve AK Parti'nin yeni seçmen kitleleri yerine kaybettiği seçmen kitlesinin konsolide etmeye çalıştığını söyleyen Ağırdır, AK Partili seçmenin de değiştiğini söyledi. Ağırdır, şöyle dedi:

"Sözü edilen kitle de kentli hayatı benimsiyor. Güncel hayat pratiklerinde seküler ile muhafazakar dünya kentleşmede benzeşiyor. Muhafazakar dünya da bunca kutuplaşmalara rağmen aynı mahalle aynı bina aynı ofis ortamında bütünleşiyor. Sözü edilen insanlar muhafazakar seküler dünyaya her geçen gün yakınlaşıyor. Bu analize başlarken yüzde 60'lardan yüzde 40'lara gerilemiş bir kümeden söz edeceğiz. Bu küme içerisindeki yüzde 20 de AK Parti'ye daha tam olarak onay vermiyor. Küme içerisinde bir grup Erdoğan'ı idol görüyor. Bu küme laiklik ve sekülerlikten uzak olan bir küme. Siyaseten de Atatürk ve Cumhuriyet ile sorunları olan bir küme. Bu küme Tayyip Bey ya da benzeri bir siyasetçinin yanında olacaktır.

Başka bir küme dini değerleri yüksek olanlar. Ancak onların bakışı ekonomik nedenler, fırsat eşitliği gibi bir çok şeyi talep ediyorlar. Bu küme kazanımlarını kaybetmek korkusu ile yaşıyor. Erdoğan sonrası süreç ne olur endişesi ayrışıyor. Bu algı ve kaygı gerçek. Yardımlar kesilir mi, kızım üniversiteye girebilir mi gibi kaygıları olan bir küme. Üçüncü küme dindar aile çocukları, gençler eğitimliler, ibadetlerini yapıyorlar ancak kentliler. Ataerkilliğe nasıl itirazları var, AK Parti'ye ye eleştirel bakıyorlar."

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Bekir Ağırdır, Muhafazakar, AK Parti, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Muhalefet kimlikleri aşan bir siyaset izlerse oyu yüzde 60'ları bulabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Muhalefet kimlikleri aşan bir siyaset izlerse oyu yüzde 60'ları bulabilir - Son Dakika
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