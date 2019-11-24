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Kongo'da uçak evlerin üzerine düştü

6 saat önce

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 18 kişi taşıyan bir uçak, evlerin üzerine düştü.

Kongo'da uçak evlerin üzerine düştü, System.String[]

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 18 kişi taşıyan bir uçak, evlerin üzerine düştü. En az 27 kişinin öldüğü olayda, çevredekiler enkazı yağmaladı.Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 19 koltuklu bir uçak, Goma kentindeki bir mahalleye düştü.


Evlerin üzerine düşen Dornier 228-200 tipi uçağın, Busy Bee adlı yerel bir şirket tarafından işletildiği açıklandı.


Şirket, Beni kentine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra düşen uçakta 16 yolcu ve iki kişilik mürettebat bulunduğunu belirtti.


Reuters'a konuşan yetkililer, olayda en az 27 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.


Olayın ardından bazı mahalle sakinleri, yanan enkazı söndürmek için kova ve tencerelerle su döktü. Bazıları ise durumdan faydalanmaya çalışarak enkazı yağmalamaya başladı. Polis yağmacıları dağıtmak için uyarı ateşi açtı. Enkazdan para çalan bir kişi ise gözaltına alındı.


rtr/CÖ,TY

(c)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Goma, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:33 
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