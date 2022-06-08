Kenyatta görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Kainerugaba ile Uganda'nın batı komşusu KDC'de devam eden güvenlik sorunlarını görüştükleri bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Yoweri Museveni, Kongo, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güvenlik sorunu Kenya'da görüşüldü - Son Dakika

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