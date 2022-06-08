Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güvenlik sorunu Kenya'da görüşüldü - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güvenlik sorunu Kenya'da görüşüldü

08.06.2022 20:06
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güvenlik sorunu Kenya'da görüşüldü

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) güvenlik sorunlarını görüştüğü bildirildi.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) güvenlik sorunlarını görüştüğü bildirildi.

Kenyatta, başkent Nairobi'deki Başkanlık Sarayı'nda, Kainerugaba ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Kenyatta görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Kainerugaba ile Uganda'nın batı komşusu KDC'de devam eden güvenlik sorunlarını görüştükleri bilgisini paylaştı.

Uganda, 17 Mayıs'ta KDC doğusunda bulunan askerlerini geri çekeceğini duyurmuştu.

Uganda'nın KDC'de 1700 askeri olduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

Yoweri Museveni, Kongo, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki güvenlik sorunu Kenya'da görüşüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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