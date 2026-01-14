Konser Davasında 3 Sanığa Yakalama Kararı - Son Dakika
Konser Davasında 3 Sanığa Yakalama Kararı

14.01.2026 19:50
Ankara'da, usulsüzlük davasında tahliye edilen 3 sanığa yakalama kararı çıkarıldı.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemine ait konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük davasında, tutuklu sanıkların tahliyesine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı doğrultusunda tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması tamamlandı. 3 gün süren duruşmada, 5'i tutuklu 14 sanık savunmalarını yaptı ve suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Cumhuriyet savcısının, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına yönelik mütalaasının ardından tahliye kararı verdi. Mahkeme, ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya'nın adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine hükmetti.

BİR ÜST MAHKEMEDEN 3 SANIĞA TUTUKLAMA KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, dosya kapsamında tanıkların henüz dinlenmediği, kamu zararının miktarına ilişkin tespitlerin bulunduğu ve dosyadaki eksiklikler giderilmeden tahliye kararı verildiği belirtilerek, tutuklu sanıklar yönünden verilen kararların kaldırılması talep edildi. İtirazı değerlendiren üst mahkeme olan Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve Hacı Ali Bozkurt'un yeniden tutuklu yargılanmasına karar verdi. Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ankara, Güncel, Son Dakika

