Konteynerden al haberi - Son Dakika

Mamak Belediyesi, ilçede 'Akıllı Atık Toplama Sistemi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında çöp konteynerleri ve toplama sistemi yakın takibe alınarak, konteynerlerin doluluk oranı ve temizlik takibi online olarak izlenecek.

Çöp kamyonlarının harita üzerinden anlık takibinin yapılacağı sistemde hangi mahalleye hangi araç ne zaman ulaştı, hangi konteynerde ne kadar süre geçirdi, tüm konteynerlerin çöplerinin alınıp alınmadığı gibi veriler online olarak kayıt altına alınacak. Bu sayede vatandaşların şikayetlerine anlık olarak müdahale edebilecek. Sistem sayesinde vatandaşların çöp çıkarma saatlerine uyup uymadığı da izlenebilecek.

Anlık izlenebilecek

Türkiye'de 24 belediye tarafından uygulanan projenin Mamak'taki farkı ise vatandaşın da kullanımına açık olması olacak. Sistem sayesinde Mamaklılar kendi mahallelerinde çöpün saat kaçta alındığını, kaçta döküm yapıldığını, hangi plakalı çöp kamyonu tarafından çöplerinin alındığı gibi birçok bilgiye ulaşabilecek. Vatandaşlar tüm çöp toplama faaliyetini hem canlı hem de geçmişe dönük video olarak izleyebilecek. Proje için çöp konteynerlerine butonlar, kamyonlara da kamera ve bilgisayar sistemleri yerleştirilmeye başlandı. Çöpleri alınan boş konteynerler yeşil ışık uyarısı verirken dolu ve çöpü alınmayan konteynerlerde kırmızı ışık yanacak. Konteynerlerin doluluk oranlarının takibi sayesinde belediye yakıt ve zaman tasarrufu da sağlayacak. Bu bilgiler dinamik bir rotalama programı aracılığıyla işlenecek ve atık toplama sistemi için özel olarak geliştirilmiş navigasyon paneli üzerine yansıtılacak ve çöp toplama araçlarına optimal rota belirlemede kullanılacak. Projenin ilk uygulaması bu ay yapılacak.

Verimlilik ve tasarruf

Akıllı Şehir Projeleri kapsamında bu çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Teknolojinin imkanlarını kullanarak vatandaşımızın temizlik ve çöp konusundaki taleplerine hızlı çözüm sağlamış olacağız. Vatandaşımız bu hizmetimizi kendisinde internet üzerinden takip edebilecek. Biz de çöp miktarını konteynere gitmeden araçtan veya merkezden tespit ederek araç ve personelin rotasını belirleyebileceğiz. Sistem sayesinde hem verimlilik hem de tasarruf sağlayacağız" dedi. - ANKARA