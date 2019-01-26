Son Dakika Haberleri: Kontrol Bizdeydi"

Kontrol Bizdeydi"

57 dakika önce

Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 79-58 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Obradovic karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi.

Kontrol Bizdeydi
Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 79-58 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Obradovic karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi. Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 21 sayı farkla 79-58 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Zeljko Obradovic karşılaşmanın ardından konuştu. Oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu söyleyen Obradovic, Olympiakos maçının ardından böyle bir takıma karşı oyuncularım iyi bir reaksiyon gösterdi. Oyunun kontrolü bizdeydi. Rakibi de tebrik ediyorum. Beşiktaş her zaman savaşan bir takım. Meslektaşım Dusko da çok başarılı bir isim" ifadelerini kullandı.

MELİH: BİR SONRAKİ MAÇA ODAKLANIYORUZ

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise, Olympaikos galibiyetinin ardından önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, "1 günlük dinlenmenin ardından Bayern Münih maçı için hazırlıklara başlayacağız. Üst üste galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz" dedi

(Bozhan Memiş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Ivan Obradovic, Fenerbahçe, Beko, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Kongre Üyeleri, Ali Koç'u İndirmek İçin İmza Toplamaya Başladı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Tercihleri Maça Damgasını Vurdu

Fenerbahçeli Victor Moses, Takımla İlk Antrenmanına Çıktı Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Düşmez, Ligi İlk 7 Arasında Bitirir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 23:28:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kontrol Bizdeydi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]