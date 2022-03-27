Kontrolden çıkan anız ateşi, ormanlık alana sıçradı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan anız ateşi, ormanlık alana sıçradı

27.03.2022 16:29
Kontrolden çıkan anız ateşi, ormanlık alana sıçradı

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçe temizliği sırasında yaktığı anız ateşi, kontrolden çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçe temizliği sırasında yaktığı anız ateşi, kontrolden çıktı. Bir anda kontrolden çıkan alevler, ormanlık alana sıçrarken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Efeler ilçesi Umurlu Musluca Mahallesi Teke Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaşın, bahçe temizliği yaptığı esnada yabani otları temizlemek için 2 ayrı bölgede biriktirdiği otları ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle birlikte anız ateşi bir anda kontrolden çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeyi alevler sardı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Rüzgar sebebi ile güçlükle söndürülen alevlerin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. - AYDIN

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İtfaiye, Umurlu, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan anız ateşi, ormanlık alana sıçradı - Son Dakika


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