Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı

6 saat önce

Hatay'da kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki 6 otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Hatay'da kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki 6 otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi Atatürk Bulvarı'nda İlker K. kullandığı 31 KM 165 plakalı hafif ticari aracının direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu park halinde bulunan 6 otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü İlker K. ile aynı araçta bulunan 2 kişiyi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kaza nedeniyle kapanan bulvar, araçların çekilmesi sonucunda trafiğe açıldı. - HATAY

Atatürk Bulvarı, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır
Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili yeni iddialar Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu 19 yaşındaki genç 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Son Dakika Haberleri
02:30 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
02:30 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
02:08 Dereye düşen kadın ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika Haber
02:04 Sözcü Aksoy: AB, hukuka uygunluk adına hüküm veremez - Son Dakika Haber
01:28 Tokat'ta gıda zehirlenmesi şüphesi: 18 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
00:35 Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi - Son Dakika Haber
23:32 Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle ilgili sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, "hukuk içinde bir çözüm üretilebilir" dedim - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 05:46:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]