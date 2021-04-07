Kontrolden çıkan otomobil, ağaçlara ve elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin elektrik direğine ve ağaçlara çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.10 sıralarında ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Z. yönetimindeki 01 AAF 818 plakalı otomobil, İlhan Egemen Darendelioğlu Caddesi'nde seyir halindeyken yolun mucurlu olan kısmında sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önce elektrik direğine, ardından ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Halil İbrahim Z. ve yanındaki kuzeni Mehmet Fatih Z., itfaiye erleri tarafından çıkartılarak, sağlık ekibine teslim edildi. Ağır yaralı kuzenler, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.