Kontrolden çıkan otomobil seyyar kebapçı tezgahına çarptı: 2 yaralı
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GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki seyyar kebapçı tezgahına çarptı, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:33 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki seyyar kebapçı tezgahına çarptı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Yeşilova
Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Bozkurt yönetimindeki 27 BD 894 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki seyyar kebapçı tezgahına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve tezgah önünde sıra bekleyen Latif Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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