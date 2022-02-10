Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil zeytin bahçesine devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.G.K. (30) yönetimindeki 44 PD 601 plakalı Citroen marka otomobil, Alibeyli Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki zeytin bahçesine devrildi. Ters dönen araçta sürücü Ö.G.K ve yolcu konumunda bulunan M.B. (29) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile Saruhanlı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA