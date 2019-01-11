Kontrolden Çıkan Tanker Araçların Arasına Daldı
44 dakika önce
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan tanker yol kenarındaki oto galerinin önündeki araçların arasına daldı.
Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde kontrolden çıkan tanker yol kenarındaki oto galerinin önündeki araçların arasına daldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-130 karayolu Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit
istikametinde seyir halinde olan Dağistan
B. idaresindeki 35 KD 5087 plakalı akaryakıt tankeri, yolda yapılan çalışmaları son anda fark ederek, şantiye alanını çevreleyen beton bariyerlere çarpmamak için hızla yan yola girdi. Yan yola hızla giren tanker savrularak yol kenarında bulunan bir oto galerinin önündeki araçların arasına daldı. Tankerin çarptığı 3 otomobilde büyük ölçüde maddi hasar oluşurken, yaşanan olay sırasında galerinin önünde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Polis
ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı saniye saniye oto galerinin güvenlik kameralarında yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde hızla yan yola giren tankerin savrularak oto galeri önünde bulunan araçlara çarpma anı görülüyor.
(Murat Kanber/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:21 Kaynak: İHA
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