Kontrolden çıkan tır yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika

Erzurum'un Aşkale ilçesinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır yan yattı. Kazada şoför hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre bu sabah saat 09.30 sularında İzmir'den gümrük yükü alan Abdulkadir Yeşilmen idaresindeki 33 CES 27 plakalı tır, Aşkale'nin Çatalbayır köyü mevkiine geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak önce karşı şeride geçti, ardından yan yatarak yolu kapattı. Olay yerine ilk önce Çatalbayır köyü sakinleri gelerek ambulans çağırdı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aşkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak, iki taraflı uzun kuyrukların oluştuğu trafiğin tek şeritten seyretmesini sağlarken, Aşkale İtfaiye ekipleri de yan yatan tıra köpükle müdahale ederek herhangi bir patlamaya karşı soğutma çalışması yaptı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM