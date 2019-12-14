Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Teknoloji ve Transfer Ofisi, Sinop TSO Girişimciler Kurulu ve Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma (SÜSEM) iş birliği ile düzenlenmiş olan "Konukla İletişim ve Servis Teknikleri Eğitimi" Gerze Meslek Yüksekokulunda gerçekleşti.



Programın açılış konuşmasını Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr Ali Turan Bayram yaptı. Bayram, "Müşteri güvenini sağlamak çok önemli, müşteri güvenini sağlayan işletmede maliyetler düşer ve daima müşteri olur. Turizm bölgelerinde taban ve tavan fiyatları olmalı. Gelen müşteri çalışan personele ne önerirsiniz sorusunu yönelttiğinde, personelin verdiği cevapla bilgisini ölçer veya personele yemeklerin içinde ne var diye bir soru yöneltildiğinde personel soruya cevap verebilmeli" diyerek sözlerine devam etti.



"İşletmede en önemli unsur personelin memnuniyetidir" diyen Bayram, "Personeli memnun işletmenin müşterisi de işletmenin çalışmasından memnun ayrılır" diyerek çalışan personel memnuniyetinin işletmelerde en önemli etkenlerden olduğunun vurgusunu yaptı.



"İşletmede yaşanan sorun ve şikayetleri çözmek için indirim yapılmalı, yeni ikramlarda bulunulmalı veya ücret geri ödenmelidir" diye konuşan Bayram, "Bir diğer konu da sürekli olan ve tanıdığımız müşteri beyden abi, ablaya dönüşebilir ancak müşteri nasıl olsa tanıdık diye müşteri bekletilmemeli ve bunaltılmamalıdır" diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Daha sonraki konuşmacı Arş. Gör. Hasan Tahsin Kavak konuşmasında, istek ve ihtiyaç, duyusal ürünler, vegan restoranların önemi, sağlıklı gıda kadar temiz ve organik gıdanın önemlerinden bahsetti. Ardından Dr. Öğretim Görevlisi Ersin Arıkan ise konuşmalarında, "Bir mekanın restoran olabilmesi için ona süre konumlanmalı, mimarisi ona göre yapılmalıdır. Son yıllarda sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla müşteri sunumun fotoğrafını çekip paylaşmasıyla sunum daha da önemli hale geldi" diyen Arıkan, alakart restoran iç mekanlarında tasarım kriterleri, restoran masa şekil ve ölçüleri, sıcak ve soğuk renklerin doymuşluk oranlarının iç mekanda kullanıcı psikolojisine etkisi konularından bahsetti. Son olarak uygulamalı şekilde masa düzeni tabak, kaşık, çatal ve bıçağın konumlandırılmasını göstererek konuşmasını sonlandırdı.



Programa üniversite öğrencilerinin ve Gerze esnaflarının katılımı oldukça fazlaydı. - SİNOP