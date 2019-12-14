Konukla İletişim ve Servis Teknikleri Eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Konukla İletişim ve Servis Teknikleri Eğitimi - Son Dakika Ekonomi

Konukla İletişim ve Servis Teknikleri Eğitimi

6 saat önce

Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Teknoloji ve Transfer Ofisi, Sinop TSO Girişimciler Kurulu ve Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma (SÜSEM) iş birliği ile düzenlenmiş olan "Konukla İletişim ve Servis Teknikleri Eğitimi" Gerze Meslek Yüksekokulunda gerçekleşti.

Konukla İletişim ve Servis Teknikleri Eğitimi, System.String[]

Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Teknoloji ve Transfer Ofisi, Sinop TSO Girişimciler Kurulu ve Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma (SÜSEM) iş birliği ile düzenlenmiş olan "Konukla İletişim ve Servis Teknikleri Eğitimi" Gerze Meslek Yüksekokulunda gerçekleşti.


Programın açılış konuşmasını Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr Ali Turan Bayram yaptı. Bayram, "Müşteri güvenini sağlamak çok önemli, müşteri güvenini sağlayan işletmede maliyetler düşer ve daima müşteri olur. Turizm bölgelerinde taban ve tavan fiyatları olmalı. Gelen müşteri çalışan personele ne önerirsiniz sorusunu yönelttiğinde, personelin verdiği cevapla bilgisini ölçer veya personele yemeklerin içinde ne var diye bir soru yöneltildiğinde personel soruya cevap verebilmeli" diyerek sözlerine devam etti.


"İşletmede en önemli unsur personelin memnuniyetidir" diyen Bayram, "Personeli memnun işletmenin müşterisi de işletmenin çalışmasından memnun ayrılır" diyerek çalışan personel memnuniyetinin işletmelerde en önemli etkenlerden olduğunun vurgusunu yaptı.


"İşletmede yaşanan sorun ve şikayetleri çözmek için indirim yapılmalı, yeni ikramlarda bulunulmalı veya ücret geri ödenmelidir" diye konuşan Bayram, "Bir diğer konu da sürekli olan ve tanıdığımız müşteri beyden abi, ablaya dönüşebilir ancak müşteri nasıl olsa tanıdık diye müşteri bekletilmemeli ve bunaltılmamalıdır" diyerek konuşmasını sonlandırdı.


Daha sonraki konuşmacı Arş. Gör. Hasan Tahsin Kavak konuşmasında, istek ve ihtiyaç, duyusal ürünler, vegan restoranların önemi, sağlıklı gıda kadar temiz ve organik gıdanın önemlerinden bahsetti. Ardından Dr. Öğretim Görevlisi Ersin Arıkan ise konuşmalarında, "Bir mekanın restoran olabilmesi için ona süre konumlanmalı, mimarisi ona göre yapılmalıdır. Son yıllarda sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla müşteri sunumun fotoğrafını çekip paylaşmasıyla sunum daha da önemli hale geldi" diyen Arıkan, alakart restoran iç mekanlarında tasarım kriterleri, restoran masa şekil ve ölçüleri, sıcak ve soğuk renklerin doymuşluk oranlarının iç mekanda kullanıcı psikolojisine etkisi konularından bahsetti. Son olarak uygulamalı şekilde masa düzeni tabak, kaşık, çatal ve bıçağın konumlandırılmasını göstererek konuşmasını sonlandırdı.


Programa üniversite öğrencilerinin ve Gerze esnaflarının katılımı oldukça fazlaydı. - SİNOP

Sinop, Gerze, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: ÇED sürecinde sona yaklaştık
Son dakika: Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi İBB Sözcüsü Ongun: Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir

Son Dakika Haberleri
21:33 Almanya Başbakanı Merkel: Nitelikli işçi bulmalıyız - Son Dakika Ekonomi
21:22 Almanya Başbakanı Merkel: "Şirketler nitelikli iş gücü sorunu yaşıyor" - Son Dakika Ekonomi
21:16 Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: ÇED sürecinde sona yaklaştık - Son Dakika Ekonomi
20:39 Son dakika: Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi - Son Dakika Ekonomi
20:22 İBB Sözcüsü Ongun: Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlıyoruz - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 23:05:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konukla İletişim ve Servis Teknikleri Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]