Konuşanlar\'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polisleri, yürüttükleri "Sanal Devriye" faaliyetleri kapsamında dijital yayın platformlarını da mercek altına aldı. Hasan Can Kaya'nın sunduğu "Konuşanlar" isimli programın 209. bölümünü inceleyen ekipler, programa katılan bir izleyicinin beyanları üzerine detaylı bir araştırma başlattı.

PROGRAMDA KENDİNİ İHBAR ETTİ

Programda kendisini "Melike" ismiyle tanıtan ve mesleğini "Profesyonel ve VIP Masaj Uzmanı" olarak açıklayan kadının adeta kendisini ihbar etmesi, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

ÇALIŞMA İZNİ YOK, SADECE İKAMET İZNİ VAR

Sabah'ta yer alan habere göre; yapılan kapsamlı kimlik ve pasaport kontrolleri sonucunda, ekranda mesleğini profesyonelce icra ettiğini anlatan kişinin 38 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mokhıchekhra Bakhtıyorovna olduğu belirlendi. Şahsın resmi kayıtlarında yapılan incelemede, 2021 yılından bu yana Türkiye'de sadece oturum (ikamet) izni bulunduğu ancak herhangi bir çalışma izninin olmadığı tespit edildi.

ÜSKÜDAR'DA GÖZALTINA ALINDI, GERİ GÖNDERME MERKEZİNE SEVK EDİLDİ

Kaçak olarak çalıştığı kesinleşen Özbekistan uyruklu kadın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şahıs, sınır dışı (deport) işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.