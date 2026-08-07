Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı - Son Dakika
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Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar\'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
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Hasan Can Kaya'nın sunduğu popüler talk show programı "Konuşanlar"a katılarak mesleğinin "Profesyonel ve VIP Masaj Uzmanı" olduğunu açıklayan Özbekistan uyruklu kadın, emniyetin radarına takıldı. Çalışma izni olmadan kayıt dışı çalıştığı tespit edilen şahıs, sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü polisleri, yürüttükleri "Sanal Devriye" faaliyetleri kapsamında dijital yayın platformlarını da mercek altına aldı. Hasan Can Kaya'nın sunduğu "Konuşanlar" isimli programın 209. bölümünü inceleyen ekipler, programa katılan bir izleyicinin beyanları üzerine detaylı bir araştırma başlattı.

PROGRAMDA KENDİNİ İHBAR ETTİ

Programda kendisini "Melike" ismiyle tanıtan ve mesleğini "Profesyonel ve VIP Masaj Uzmanı" olarak açıklayan kadının adeta kendisini ihbar etmesi, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

ÇALIŞMA İZNİ YOK, SADECE İKAMET İZNİ VAR

Sabah'ta yer alan habere göre; yapılan kapsamlı kimlik ve pasaport kontrolleri sonucunda, ekranda mesleğini profesyonelce icra ettiğini anlatan kişinin 38 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mokhıchekhra Bakhtıyorovna olduğu belirlendi. Şahsın resmi kayıtlarında yapılan incelemede, 2021 yılından bu yana Türkiye'de sadece oturum (ikamet) izni bulunduğu ancak herhangi bir çalışma izninin olmadığı tespit edildi.

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

ÜSKÜDAR'DA GÖZALTINA ALINDI, GERİ GÖNDERME MERKEZİNE SEVK EDİLDİ

Kaçak olarak çalıştığı kesinleşen Özbekistan uyruklu kadın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şahıs, sınır dışı (deport) işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Hasan Can Kaya, Özbekistan, Magazin, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı - Son Dakika
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