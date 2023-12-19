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Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin - Son Dakika
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Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin

Son dönemde artan konut ve kira fiyatlarına karşı hükümetin aldığı tedbirler etkisini göstermeye başladı. Konut fiyatlarında geri çekilmeler başlarken, ilan çeşitleri de arttı. Ev almanın tam zamanı olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşlara "krizi fırsata çevirin" uyarısında bulundu.

19.12.2023 - 09:35,  Güncelleme: 09:58
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Konut fiyatlarında yaşanan değişiklik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İlan sayılarında dikkat çeken bir artış yaşandı. Hükümetin fahiş fiyatlara karşı aldığı önlemler de etkisini göstermeye başlarken, konut fiyatlarında da yüzde 10-20 arasında bir düşüş gerçekleşti. "Bu durumu fırsata çevirin" çağrısı yapan uzmanlar "Ev almanın tam zamanı" diye uyardı.

ALICILAR, KİRACISIZ EV ARIYOR

Kiradaki yüzde 25 zam sınırı nedeniyle kimi ev sahipleri evlerini satışa çıkardı ama kiralama amaçlı alımlar da azaldı. Alıcı, kiracısı olan bir evi alıp sorun yaşamak istemiyor. Çünkü eski kiracıların ödediği rakamlarla şu anki kiralar arasında büyük farklar var.

İLAN KISITLAMASI FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Hükümetin emlak ilanlarına kısıtlama getirmesi de fiyatlara yansıdı. Emlak ilanları için yetki belgesi zorunluluğu getirilirken, bu hamle fiyatları şişiren aracıları piyasanın dışına itti. Böylece aracının üstüne koyduğu fark fiyattan düştü. Bu da ev fiyatlarının biraz daha düşmesine neden oldu.

UZMANLARDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Fiyat düşüşleri sonrası uzmanlardan vatandaşlara dikkat çeken bir uyarı geldi. Krizin fırsata çevrilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, ev almayı düşünen ancak kararsız olanlara çağrı yaptı. Uzmanlar "Ev almanın tam zamanı" dedi.

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Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin
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İnşaat, Emlak, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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