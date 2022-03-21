Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazır - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz ile Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Asbaşkanı Hamad Kalkaba, ağustos ayında Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde tesisleri inceledi.

Ersöz ve Kalkaba, bir otelde basına kapalı gerçekleşen denetleme ve koordinasyon ile kafile başkanları toplantılarının ardından gazetecilere açıklama yaptılar.

Ersöz, 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde kafile başkanları toplantısının yapıldığını dile getirerek, 47 ülkeden 70 delege ve çevrim içi olarak da 9 ülke temsilcisinin katıldığını söyledi.

Kafile başkanlarının Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları organizasyonunda kullanılacak spor tesisleri, sağlık ve konaklama alanlarını incelediğini anlatan Ersöz, "Ülke olarak 'Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nın Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Ersöz, şunları kaydetti:

"Oyunların ana gayesi, İslam coğrafyasında spor yoluyla dostluğu, dayanışmayı, kardeşliği, birlikteliği sağlamaya katkıda bulunmaktır. İslam dünyasında tarihsel kardeşlik bağları üzerine inşa ettiğimiz güçlü bir birliktelik var ama dünyanın içinde bulunduğu koşulları, krizleri, savaşları, özellikle de İslam dünyasındaki karışıklıkları dikkate aldığımızda bu birlikteliği daha fazla arttırmaya ihtiyacımız olduğu açıktır. Bizler el birliği ile mevcut iş birliği ve dayanışmayı daha da arttırmayı, hatta bu kardeşliği, dayanışmayı ve barışı tüm dünyada büyütmeyi arzu ediyoruz. Ağustos ayında gerçekleştireceğimiz İslami Dayanışma Oyunları, aslında bu yolda büyük aşamalar katedebileceğimizi gösteren önemli bir fırsat ve organizasyon olarak karşımızda duruyor. Temel hedefimiz 5. İslami Dayanışma Oyunları'na 56 İslam ülkesinin tamamının katılımını sağlamak. Bu bağlamda oyunlara 56 İslam ülkesinden 3 bini aşkın sporcunun, yaklaşık 2 bin teknik ve idari heyet temsilcisinin, ülke başkanlarının ve spor bakanlarının katılımını beklemekteyiz."

Ersöz, oyunların 19 spor branşı, 1 geleneksel gösteri branşı, 4 paralimpik spor branşı olmak üzere 24 branşta düzenleneceğini söyledi.

Kalkaba da spor tesisleri ve konaklama alanlarını gezdiklerini dile getirerek, sporcuların güzel vakit geçirecekleri ve her imkana rahatlıkla ulaşabilecekleri bir organizasyon olacağını söyledi.

Bu oyunlar vesilesiyle hem Konya'yı hem de İslamiyet'i tanıtacaklarını ifade eden Kalkaba, "İslam'ın barış ve kardeşlik dini olduğunu, inancımızın gereği olarak herkese, her düşünceye nasıl saygı gösterdiğimizi iletmek hepimizin görevi. Bu görevi yerine getirmek için elimizdeki en güçlü araçlardan bir tanesi de bu yaz ağustos ayında Konya'da yapılacak olan 5. İslami Dayanışma Oyunları olacaktır." diye konuştu.