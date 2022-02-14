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Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da KDV indirimi denetimleri yapıldı - Son Dakika

Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da KDV indirimi denetimleri yapıldı

14.02.2022 17:10
Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da KDV indirimi denetimleri yapıldı

Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da ekipler, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle denetim yaptı.

Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da ekipler, temel gıda maddelerinde yüzde 7'lik KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle denetim yaptı.

Meram Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kararın yürürlüğe girdiği ilk gün, ilçe genelindeki satış yerlerinde düzenli kontroller yaptı.

Ekipler, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele etmek amacıyla kararın uygulamaya başladığı gün denetimleri sıkı ve hızlı şekilde yaptı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Hükümetimizin, milletimizi enflasyona ezdirmemek amacıyla fedakarlık yaparak aldığı bu kararın tüm birimlerimizle arkasındayız. Ekiplerimiz, KDV indirimini etiketlere yansıtmayan firmalara yönelik kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Bu nedenle tüm esnafımızı bu karar başta olmak üzere kurallara riayet etmeye davet ediyorum. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefi ancak birlik ve beraberlik içinde çalışmak ve üretmekten geçtiği unutulmamalıdır." diye konuştu.

Aksaray

Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri, indirimin başladığı ilk gün Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatıyla harekete geçerek, merkezde bulunan market ve bakkallarda denetim yaptı.

Denetimlerde gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere yönelik yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık yetkilisi, Belediye Zabıta Birimleri kararın yürürlüğe girdiği ilk gün, il genelindeki satış yerlerinde kontroller yaptı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele etmek amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da KDV indirimi denetimleri yapıldı
Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da KDV indirimi denetimleri yapıldı

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Zabıta Müdürlüğü, Karahisar, Aksaray, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da KDV indirimi denetimleri yapıldı - Son Dakika


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