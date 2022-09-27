Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın okul ziyaretleri

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Meram Mehmet-Münevver Kurban Anadolu Lisesi ile Meram İbrahim Ethem Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın, okul ziyaretleriyle öğrencilerle buluşmayı sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada ziyarete yönelik sözlerine yer verilen Altay, öğrencilere ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar dileyerek, "Konya'mızın iki değerli okulunda daha öğrencilerimizle bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulduk. Gençlerimizin hayalleri bizim için çok değerli. Onların yenilikçi fikirleri ve hayalleri yarınlarımızı şekillendirecek inşallah. Bizler de her türlü desteği vermek için öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dediği ifade edildi.

Altay'ın ayrıca "Atabey Gençliği Ecdadın İzinde" projesiyle 11. ve 12. sınıflara yönelik İstanbul gezilerinin de ilerleyen günlerde başlayacağını söylediği belirtildi.