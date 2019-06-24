Son Dakika Haberleri: Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular 6 madalya kazandı
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Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular 6 madalya kazandı

1 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular, UNİCEF, Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen Judo Şampiyonasında 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular 6 madalya kazandı, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocular, UNİCEF, Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen Judo Şampiyonasında 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF), Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi tarafından Kilis Belediye Başkanlığı Judo Şampiyonası düzenlendi. Kilis'te düzenlenen ve 20 İlden 392 sporcunun katıldığı şampiyonada Konya Büyükşehir Belediyespor'u 34 kiloda Niyazi Gedik, 26 kiloda Ahmet El Hıdır, 38 kiloda Talat Demir, 36 kiloda Hediyenur Dinç, 50 kiloda Yusuf Külah ve 30 kiloda Ali El Ali temsil etti. Turnuvada finale kadar yükselen Niyazi Gedik, rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi olurken yine finale kadar yükselen Ahmet El Hıdır ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Turnuvayı üçüncü olarak tamamlayan Talat Demir, Hediyenur Dinç, Yusuf Külah ve Ali El Ali de ve bronz madalyanın sahibi oldu. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
kilis belediyesi, unicef, judo, konya, Spor
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