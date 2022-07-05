Konya'da 1 kişinin öldüğü kavganın sanıklarına hapis cezası - Son Dakika
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Konya'da 1 kişinin öldüğü kavganın sanıklarına hapis cezası

05.07.2022 18:18
Konya'da 1 kişinin öldüğü kavganın sanıklarına hapis cezası

Konya'da balık halinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, 7'si tutuklu 13 sanık hakkında karar açıklandı.

Konya'da balık halinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, 7'si tutuklu 13 sanık hakkında karar açıklandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Y, Abdurrahman Y, Hakkı Y, Faruk G, Bekir K, Hakan K, Ziya K. ile tutuksuz yargılanan Veli Ş, Coşkun B, Emrullah A, Nizamettin Ö, Ertuğrul E, Uğur H. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Bekir K, savunmasında, Mustafa K. ve grubuna yönelik yağma veya öldürme teşebbüsünün bulunmadığını öne sürdü.

Mustafa Y. ise olay sırasında hiç kimseye ateş etmediğini iddia ederek, Bekir K. ve grubundan şikayetçi olduğunu belirtti.

İddia makamı mütalaasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Y, Abdurrahman Y, Hakkı Y. ve Faruk G'nin Oğuzhan Koyunsever'e "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan on beşer yıl hapis, Veli Ş. ve Coşkun B'ye yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez ayrı ayrı yedi yıl dörder ay, Nizamettin Ö'ye "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sekizer yıl, Bilal Bahattin Ö'ye "olası kastla kasten yaralama" suçundan da altışar ay hapis cezası verdi.

Mustafa Y, Abdurrahman Y. ve Hakkı Y'ye toplamda 38 yıl ikişer ay, Faruk G'ye 39 yıl 2 ay hapis ile cezalandırıldı.

Sanık Hakan K. ve Faruk G. "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan birer yıl hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Bekir K'yi mağdur Yusuf Ş'ye yönelik "yağmaya teşebbüs" suçundan 4 yıl, yine Bekir K. ile Hakan K, Coşkun B, Nizamettin Ö, Veli Ş. ve Ziya K'yi, Mustafa Y'ye yönelik "silahla nitelikli yağma" suçundan 5 yıl altışar ay, Mustafa Y'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan on beşer yıl, Efekan Y'ye yönelik "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl altışar ay, Harun K'ye yönelik "olası kastla kasten yaralama" suçundan altışar ay hapis cezası verdi.

Böylece Bekir K'ye toplamda 38 yıl 6 ay, Coşkun B, Nizamettin Ö, Veli Ş. ve Ziya K'ye toplamda 34 yıl altışar ay, Hakan K'ye ise 35 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Emrullah A, Ertuğrul E, Uğur H'nin, üzerlerine atılı suçlardan beraati kararlaştırıldı.

Mahkeme heyeti, Coşkun B, Nizamettin Ö. ve Veli Ş'nin tutuklanmasına, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Meram ilçesindeki balık halinde 5 Şubat 2021'de iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, Oğuzhan Koyunsever hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Kavgaya karıştıkları iddia edilen 13 kişi hakkında dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 1 kişinin öldüğü kavganın sanıklarına hapis cezası - Son Dakika

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