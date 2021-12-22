Konya'da 13 bin 500 fidan dikildi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir, Hüyük ve Derbucak ilçelerinde 13 bin 500 trüf aşılı meşe ile gelir getirici farklı türlerdeki fidan toprakla buluştu.

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğünce, 3 ilçedeki kırsal alanlardaki mahallerde 2021 yılındaki programında yer alan gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları ile hem bozuk orman alanlarının daha verimli hale getirildiği hem de vatandaşların gelir seviyesinin artırılmasına katkı sağlandığı belirtildi.

Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde 94 bin metrekare, Görünmez Mahallesi'nde 60 bin metrekare, Derebucak ilçesine bağlı Durak Mahallesi'nde 20 bin metrekare, Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde 20 bin metrekare, Kurucuova Mahallesi İslibucak mevkisinde 20 bin metrekare olmak üzere toplamda 214 bin metrekarelik sahada gelir getirici tür kapsamında, badem, ahlat, alıç, iğde, zerdali, kuşburnu, dut, ceviz, lavanta ve trüf aşılı meşe türleri olmak üzere toplamda 13 bin 500 fidan dikimi yapıldığı aktarılan açıklamada, "Gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları, özellikle kırsal alanda bulunan köylerin kalkınmasına katkı sağlayacak olup, köyden kente göçün engellenmesinde de önemli bir faktördür. Yapılan bu çalışmalar ülke ekonomisine de ayrıca katkı sağlayacaktır. Köylülerimizin yüzleri gülecektir." ifadesi kullanıldı.