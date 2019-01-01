Son Dakika Haberleri: Konya'da 2019'un İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Konya'da 2019'un İlk Bebeği Dünyaya Geldi

1 saat önce

Konya'da 2019 yılının ilk bebeği 3 kilo 360 gram olarak dünyaya gelen "Duran" bebek oldu.

Konya'da 2019'un İlk Bebeği Dünyaya Geldi, System.String[]
Konya'da 2019 yılının ilk bebeği 3 kilo 360 gram olarak dünyaya gelen "Duran" bebek oldu.

Konya'da Hatice (36) ve Caner Duran çifti, üçüncü bebeklerine 2019 yılın ilk dakikalarında kavuştu. Doğum sancıları tutan Hatice Duran, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelerek doğumu beklemeye başladı. Sancıları artınca doğum odasına alınan genç anne saat 00.03'de normal doğumla 3 kilo 360 gram ağırlığında ve 50 santimetre boyunda bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Konya'da yılın ilk bebeği olan bebeğe İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Kadir Durgut, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Erkan Ataş ve hastane idarecileri çeyrek altın ve bebek bakım paketi hediye etti. Anneye hediyeleri takdim ettikten sonra açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, "3 kilo 360 gram kız bebeğimiz 2019'un ilk misafiri oldu. Allah'tan hayırlı, bereketli, uzun ömürler diliyorum. Vatana millete hayırlı bir evlat olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Ali Kemal, Hatice Çarpar, Konya, Güncel
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