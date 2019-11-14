Konya'da 5 akrabasını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde av tüfeğiyle 4 ayrı evde 5 akrabasını öldüren sanığın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, öldürülen kişilerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Atılgan Kümür ise duruşmaya katılmadı.

Kümür'ün avukatı Muradiye Nuran Keskin, müvekkilinin tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak için dosyanın tarafına teslim edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın daha fazla sürüncemede kalmaması için müşteki Meliha Tokat'ın dinlenmesine ilişkin ara karardan vazgeçilmesine ve soruşturma aşamasındaki beyanı ile yetinilmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Cihanbeyli'nin kırsal mahallelerinden Bulduk'ta Atılgan Kümür, 12 Haziran 2017'de girdiği 4 ayrı evdeki akrabaları Bekir Kıran (80), Mustafa, Hamit (50), Meryem (70) ve Mehmet Tokat'ı av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

Jandarma ekipleri Kümür'ü aynı mahalledeki evinde gözaltına almıştı. Yakalandığında üzerinde 14 dolu av tüfeği fişeği daha bulunan Kümür'ün, "Yakalanmasaydım tüm köydekileri öldürecektim." dediği belirtilmişti. Ayrıca zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda cinayet romanı ve bilim kurgu kitabı bulunmuştu.