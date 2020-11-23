Konya'da 7 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da 7 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi

23.11.2020 17:01
Konya'da 7 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Konya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 bin 620 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

Konya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 7 bin 620 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü kent genelinde çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin çalışmalarında 7 bin 620 uyuşturucu hap maddesi yakalandı, 6 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Bu suçlarla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Çalışmalarda hırsızlık, fuhuş, dolandırıcılık ve çeşitli suçlardan aranan toplam 180 şahıs da yakalandı.

Öte yandan, çalışmalarda Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 142 kişiye, ayrıca sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 236 şahsa işlem yapıldı, 2 iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatılarak iş yerleri faaliyetten men edildi. - KONYA

Konya'da 7 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi
Konya'da 7 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da 7 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

20 yaş altı isyanda! Dersler izinli saatlere denk gelince gençler dışarı çıkamadı Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin oranları belli oldu! Ezeli rakipler arasındaki fark dikkat çekti Koronavirüse yakalanan sunucu vatandaşları uyardı: Yalvarıyorum, evden dışarı çıkmayın Ve korkulan oldu! İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın
Arsenal, Pepe'ye yapılan ırkçı yorumlar sonrası polise gidiyor Arsenal, Pepe'ye yapılan ırkçı yorumlar sonrası polise gidiyor         
17:23
Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi Çankırı'da traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi         
16:55
Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu         
16:51
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak         
16:26
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüsü yendi Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüsü yendi         
16:15
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturmasında Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması soruşturmasında Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı         
15:37
Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz Son Dakika! Dışişleri'nden Türk gemisine yapılan uluslararası hukuka aykırı aramayla ilgili açıklama: Güç kullanılmasını protesto ediyoruz         
15:24
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti         
12:53
Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti Sosyal medyadan gördüğü kredi reklamına başvurdu, tüm birikimini bir çırpıda kaybetti         
12:44
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 17:36:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da 7 bin 620 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei