19 yaşındaki genç kız, AVM'de 3. kattaki korkuluklardan atlayarak intihar etti - Son Dakika

19 yaşındaki genç kız, AVM'de 3. kattaki korkuluklardan atlayarak intihar etti

Son Güncelleme: 16.09.2023 16:29

Konya'da alışveriş merkezinin 3'üncü katındaki korkuluklara çıkıp kendisini aşağı bırakan 19 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın atladığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Konya'da bir alışveriş merkezinin 3'üncü katından atlayan 19 yaşındaki Fatmanur Atasayım, hayatını kaybetti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

KENDİNİ AŞAĞI BIRAKTI

Dün saat 18.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Ataseven Caddesi'nde meydana gelen olayda Fatmanur Atasayım, alışveriş merkezinin 3'üncü katındaki korkuluklara çıkıp kendisini aşağı bıraktı.

19 yaşındaki genç kız, alışveriş merkezinde canına kıydı! O anlar kamerada

MAALESEF KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla alışveriş merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Atasayım, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

19 yaşındaki genç kız, alışveriş merkezinde canına kıydı! O anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Atasayım'ın atladığı anlar, alışveriş merkezindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, Fatmanur Atasayım'ın önce korkulukların kenarında kısa süre beklediği, daha sonra da çevredekilerin 'Yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeden kendisini boşluğa bıraktığı görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Selçuklu, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki genç kız, AVM'de 3. kattaki korkuluklardan atlayarak intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Nedeni de belli! Ndombele, Galatasaray için İtalyan devinin teklifini reddetmiş
16:47 Ankara, İzmir, Adana ve Bolu'da orman yangını çıktı
16:09 Kurttan korkan sürüdeki 300 koyun kaçarken birbirini ezdi
15:51 Kolpaçino 4'ün kadrosunda sürpriz isimler: Tatlıses, Erbil, Kurtoğlu ve Ortaç da filmde
15:51 19 yaşındaki genç kız, AVM'de 3. kattaki korkuluklardan atlayarak intihar etti
15:00 CHP'nin İzmir İl Kongresi yumruklu kavgaya dönüştü! Tunç Soyer polis eşliğinde salondan çıkarıldı
14:55 Bir garip kaza! Otomobil sürücüsü yan yatan aracını bırakıp kaçtı
14:40 "Bay Kemal'in yanındayız" sloganları Özgür Özel'i kızdırdı: Beni Soylu bile susturamadı, yapmayın
14:30 İmamoğlu, beraat ettiği davada yeniden yargılanacak
11:14 Deprem anında durmuştu! Şehrin simgesi olan saatler artık hep 04.17'yi gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2023 17:10:55. #1.11#
SON DAKİKA: 19 yaşındaki genç kız, AVM'de 3. kattaki korkuluklardan atlayarak intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement