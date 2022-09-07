Trafikte tartışıp kendisini takip eden 5 kişiyi evinin önünde vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Trafikte tartışıp kendisini takip eden 5 kişiyi evinin önünde vurdu

07.09.2022 21:05
Trafikte tartışıp kendisini takip eden 5 kişiyi evinin önünde vurdu

Konya'da aracıyla seyir halindeki bir şahıs, trafikte tartıştığı ve kendisini evinin önüne kadar takip eden araçtaki 5 kişiyi tabancayla yaraladı.

Konya'da aracıyla seyir halindeki bir şahıs, trafikte tartıştığı ve kendisini evinin önüne kadar takip eden araçtaki 5 kişiyi tabancayla yaraladı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi baba ve oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde Rıfat Y., (59) trafikte tartıştığı kişilerin aracını kendi evinin önünde fark etmesi üzerine 42 AAP 097 plakalı otomobil ve 42 CAM 93 plakalı otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Şükrü Ç., Ali Ç., Bekir Ç., Yasin Ç., ve Ahmet Ç., yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın şüphelisi Rıfat Y. ile oğlu Mustafa Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

YORUMLAR
500
Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: İHA

Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikte tartışıp kendisini takip eden 5 kişiyi evinin önünde vurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:05 Annesi ile fotoğrafını paylaşan milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a beğeni yağdı
20:33 Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre, Adana Demirspor'a imza attı
20:10 Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
19:01 Rüzgarın etkisiyle havada uçuşan paralar sahibine teslim edildi
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 21:08:19. #1.11#
SON DAKİKA: Trafikte tartışıp kendisini takip eden 5 kişiyi evinin önünde vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement